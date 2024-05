Prajwal Revanna: 'मेरे खिलाफ रची गई राजनीतिक साजिश, 31 मई को SIT को बताऊंगा पूरा सच', रेवन्ना ने राहुल गांधी के बारे में कही ये बड़ी बात

प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते और हासन लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार भी हैं। प्रज्वल पर महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार के कई मामलों में आरोप हैं।

हासन में मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को प्रज्वल कथित तौर पर जर्मनी यात्रा पर चले गए थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के माध्यम से एसआईटी द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद इंटरपोल ने 'ब्लू कॉर्नर नोटिस' जारी किया था।

एसआईटी द्वारा दायर आवेदन के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने 18 मई को प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने केंद्र से उसका राजनयिक पासपोर्ट रद करने का आग्रह किया है।

#WATCH | In a self-made video, JDS MP Prajwal Revanna says, "I will appear before SIT on 31 May."

He said, "...When elections were held on 26th April, there was no case against me and no SIT was formed, my foreign trip was pre-planned. I came to know about the allegations while… pic.twitter.com/7Rt5b0Opi4— ANI (@ANI) May 27, 2024