Karnataka: कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के आवास के बाहर लगे भगवान राम और बजरंग बली के पोस्टर, देखें वीडियो

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है। 224 विधानसभा सीटों में कुल 135 सीटों पर कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की। वहीं भाजपा के खाते में केवल 66, जेडीएस को 19 और अन्य के खाते में 19 सीटें आई हैं।

इस शानदार जीत के बाद कांग्रेस ने अपने ट्वीटर वॉल पर हनुमान जी का एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार और राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने ट्वीटर पर इस तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, 'जय बजरंगबली'।

इसके अलावा कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के आवास के बाहर भी भगवान राम और बजरंग बली के पोस्टर लगे हुए नजर आए हैं। वहीं, शिवकुमार के आवास पर समर्थकों ने बैनर लगाए हैं जिसमें उन्हें कांग्रेस की जीत के लिए बधाई दी गई है और उन्हें 'अगला मुख्यमंत्री' बताया गया है।

कर्नाटक में कांग्रेस किसे सीएम बनाएगी, इस पर पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने राज्य के अपने नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में 'राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा' के नाम पर मुहर लग सकती है।

निवर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्दरमैया और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष डी के शिवकुमार मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम को साढ़े पांच बजे होगी और सभी नवनिर्वाचित विधायकों को बेंगलुरु आने का निर्देश दिया है।

VIDEO | Posters of Lord Ram and Bajrang Bali put up outside Congress leader Siddaramaiah's residence in Bengaluru. #KarnatakaResultsWithPTI pic.twitter.com/OhTSvPEo6B— Press Trust of India (@PTI_News) May 14, 2023