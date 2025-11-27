Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बंगाल में TMC विधायक के बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर सियासी घमासान तेज, किसान ने जमीन देने से किया इनकार

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:00 PM (IST)

    बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद निर्माण के प्रस्ताव पर विवाद गहरा गया है। एक किसान ने जमीन देने से इनकार कर दिया है, जबकि भाजपा ने राम मंदिर बनाने की बात कही है। टीएमसी ने इसे विधायक का निजी मामला बताया है। सुवेंदु अधिकारी ने कबीर की बांग्लादेश यात्रा पर सवाल उठाए हैं। साधु-संतों ने भी मस्जिद के नाम पर आपत्ति जताई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बंगाल में TMC विधायक के बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर सियासी घमासान तेज (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के प्रस्तावित बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। एक तरफ जहां जिले के बेलडांगा में हुमायूं कबीर की ओर से प्रस्तावित बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए स्थानीय किसान ताजीमुद्दीन चौधरी उर्फ मिलन ने अपनी छह बीघा जमीन देने से इन्कार कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं दूसरी तरफ टीएमसी विधायक का कहना है कि बेलडांगा में कई जमीन है। बाबरी मस्जिद बनकर रहेगी। इस बीच भाजपा ने कहा है कि अगर बाबरी मस्जिद बनेगी तो राम मंदिर भी बनेगा। बता दें कि हुमायूं कबीर ने छह दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की घोषणा की है।

    किसान ने कहा कि वह वह जमीन नहीं बेचेगा क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी जमीन पर बाबरी मस्जिद बने। उसने अपनी जमीन की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। उसने कहा कि किसी को भी जमीन में घुसने नहीं दिया जाएगा। वहीं हुमायूं कबीर ने कहा है कि जिले में बाबरी मस्जिद बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती।

    इसके लिए वह अपनी जान दे देंगे। अगर जरूरत पड़ी, तो लड़ाई होगी। इसी क्रम में मुर्शिदाबाद में विभिन्न स्थानों पर बाबरी मस्जिद बनाने से जुड़े पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने इस घोषणा से खुद को अलग कर लिया। तृणमूल ने कहा कि यह तृणमूल विधायक का निजी विचार है। पार्टी का इससे कोई-लेना देना नहीं है।

    बांग्लादेश गए थे हुमायूं- सुवेंदु

    वहीं बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को दावा किया कि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर कुछ दिन पहले बांग्लादेश गए थे। उन्होंने मांग उठाई कि खुफिया एजेंसियों को यह जांच करनी चाहिए कि हुमायूं बांग्लादेश क्यों गए और किसके साथ बैठकें की?

    साधु-संत भी कर रहे विरोध

    राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा, साधु-संत भी बाबरी नाम से मस्जिद का विरोध कर रहे हैं। निर्गुणानंद ब्रह्मचारी महाराज ने कहा कि हमें मस्जिद बनाने से परेशानी नहीं है, लेकिन इसका नाम बदलना चाहिए। पद्मश्री कार्तिक महाराज ने कहा कि मुर्शिदाबाद में राजनीतिक वजहों से दिक्कतें आ रही हैं।

    फिर राम मंदिर भी बनेगा- सुकांत

    केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गुरुवार को कहा कि मुर्शिदाबाद में अगर बाबरी मस्जिद बनाने की इजाजत मिलती है तो फिर राम मंदिर भी वहां बनाया जाएगा। सुकांत ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस और उनके विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को डराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं।

    'CIA और मोसाद ने 2014 में हराया', कांग्रेस नेता का बड़ा दावा; इंटरनेशनल एजेंसियों पर लगाया बड़ा आरोप