बंगाल में TMC विधायक के बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर सियासी घमासान तेज, किसान ने जमीन देने से किया इनकार

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के प्रस्तावित बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। एक तरफ जहां जिले के बेलडांगा में हुमायूं कबीर की ओर से प्रस्तावित बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए स्थानीय किसान ताजीमुद्दीन चौधरी उर्फ मिलन ने अपनी छह बीघा जमीन देने से इन्कार कर दिया है।

वहीं दूसरी तरफ टीएमसी विधायक का कहना है कि बेलडांगा में कई जमीन है। बाबरी मस्जिद बनकर रहेगी। इस बीच भाजपा ने कहा है कि अगर बाबरी मस्जिद बनेगी तो राम मंदिर भी बनेगा। बता दें कि हुमायूं कबीर ने छह दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की घोषणा की है।

किसान ने कहा कि वह वह जमीन नहीं बेचेगा क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी जमीन पर बाबरी मस्जिद बने। उसने अपनी जमीन की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। उसने कहा कि किसी को भी जमीन में घुसने नहीं दिया जाएगा। वहीं हुमायूं कबीर ने कहा है कि जिले में बाबरी मस्जिद बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती।

इसके लिए वह अपनी जान दे देंगे। अगर जरूरत पड़ी, तो लड़ाई होगी। इसी क्रम में मुर्शिदाबाद में विभिन्न स्थानों पर बाबरी मस्जिद बनाने से जुड़े पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने इस घोषणा से खुद को अलग कर लिया। तृणमूल ने कहा कि यह तृणमूल विधायक का निजी विचार है। पार्टी का इससे कोई-लेना देना नहीं है।

बांग्लादेश गए थे हुमायूं- सुवेंदु वहीं बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को दावा किया कि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर कुछ दिन पहले बांग्लादेश गए थे। उन्होंने मांग उठाई कि खुफिया एजेंसियों को यह जांच करनी चाहिए कि हुमायूं बांग्लादेश क्यों गए और किसके साथ बैठकें की?

साधु-संत भी कर रहे विरोध राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा, साधु-संत भी बाबरी नाम से मस्जिद का विरोध कर रहे हैं। निर्गुणानंद ब्रह्मचारी महाराज ने कहा कि हमें मस्जिद बनाने से परेशानी नहीं है, लेकिन इसका नाम बदलना चाहिए। पद्मश्री कार्तिक महाराज ने कहा कि मुर्शिदाबाद में राजनीतिक वजहों से दिक्कतें आ रही हैं।