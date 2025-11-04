वाराणसी में पीएम के लिए बनारस स्टेशन पर बना सेफ हाउस, प्लेटफार्म आठ पर बन रहा मंच

जागरण संवाददाता, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बनारस स्टेशन आगमन के दौरान स्टेशन परिसर में सेफ हाऊस बनाया गया है। जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री इसमें समय बिता सकेंगे।

ऐसी स्थिति में यहां आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इसे सेफ हाऊस नाम दिया गया है। पीएम के आगमन के पूर्व और दौरान एसपीजी स्वयं इस हाऊस की सभी व्यवस्थाओं की निगरानी करेगी।

इसमें प्रधानमंत्री के बात करने के लिए फोन, हॉटलाइन आदि की व्यवस्था कर दी गई है। जरूरी होने पर उनके वाहन के साथ काफिला की निकासी दूसरे गेट से भी हो सकती है।

प्लेटफॉर्म संख्या आठ पर मंच बनाया जा रहा है। जहां प्रधानमंत्री विद्वतजनों को संबोधित करेंगे। मंगलवार को मंडलायुक्त एस राजलिंगम, डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार ने बनारस रेलवे स्टेशन का दौरा किया।

पूरे दिन प्लेटफार्म संख्या आठ के रेलपटरियों संग जहां भी प्रधानमंत्री की नजर पड़ सकती है, उन सभी चीजों की रंगाई पुताई होती रही। प्रधानमंत्री के आगमन के बाद निकासी के लिए एक अतिरिक्त गेट बनाया जा रहा है।

प्लेटफार्म संख्या आठ की सभी दुकानों और कैफेटेरिया को बंद कर दिया गया है। दोपहर में एसपीजी ने बनारस स्टेशन का चारों ओर से निरीक्षण किया और पीएम के सुरक्षा की खाका को तैयार किया। उधर, बीएलडब्लू सिनेमा हॉल मैदान में पक्का हेलीपैड बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री के आवागमन वाले रूट को झालर से सजाया गया है।