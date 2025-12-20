'बंगाल को TMC के महा जंगल राज से आजाद करने का समय', पीएम मोदी का ममता सरकार पर तीखा प्रहार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नादिया में रैली न कर पाने को लेकर खेद प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि नदिया में श्री चैतन्य महाप्रभु की भूमि होने के कारण यह क्षेत्र भारतीय संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी एक्स पर लिखा कि और भी कई मुद्दे हैं, जिन्हें मैं रानाघाट में उठाता, लेकिन मौसम की वजह से मैं रैली में पर्सनली शामिल नहीं हो पाया।

पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी जो भारतीय संस्कृति की महानता में विश्वास करते हैं, उनके लिए नदिया का एक बहुत ही खास स्थान है। यह भूमि श्री चैतन्य महाप्रभु से जुड़ी है। इस भूमि का दूसरों की सेवा करने का इतिहास रहा है, एक ऐसी भावना जो मेरी मतुआ बहनों और भाइयों में झलकती है। इसलिए, नदिया और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

हमारी सरकार चौबीसों घंटे काम कर रही- पीएम मोदी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों को सशक्त बनाने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही है। 52 लाख घरों को मंजूरी दी गई है, जो हमारी इस प्रतिबद्धता को दिखाता है कि हर व्यक्ति के सिर पर छत हो। राज्य के एक करोड़ से ज़्यादा परिवारों को जल जीवन मिशन से फायदा हुआ है। एक बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद, काम और भी तेजी से होगा ताकि लाभार्थियों की संख्या बढ़ सके।

पश्चिम बंगाल के लोगों को बेहतरीन क्वालिटी और किफायती स्वास्थ्य सेवा देने के लिए, 13,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। 750 से ज्यादा PM-BJP केंद्र हैं जो किफायती दरों पर दवाएं देते हैं। बंगाल को TMC के महा जंगल राज सआजाद करने का समय- पीएम बिहार के लोगों ने बार-बार दिखाया है कि उन्हें जंगल राज की वापसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब पश्चिम बंगाल में TMC की वजह से फैले महा जंगल राज से खुद को आजाद करने का भी समय है।

बीजेपी स्पीड और स्केल में विश्वास करती है। बीजेपी सुशासन में विश्वास करती है। लेकिन, TMC को सिर्फ कट और कमीशन की चिंता है। आवास, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और बहुत कुछ सहित हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएँ TMC के असहयोगी रवैये के कारण आगे नहीं बढ़ रही हैं।

TMC पश्चिम बंगाल का विकास क्यों रोक रही है?- पीएम मोदी अगर TMC मोदी का विरोध करना चाहती है, तो वह सौ बार ऐसा कर सकती है। अगर TMC बीजेपी का विरोध करना चाहती है, तो वह बार-बार ऐसा कर सकती है। लेकिन TMC पश्चिम बंगाल का विकास क्यों रोक रही है? उनकी राजनीति स्वार्थ से भरी है।

TMC घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगहा रही- पीएम मोदी पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने हाल के वर्षों में बहुत कुछ सहा है। पश्चिम बंगाल की नारी शक्ति की हालत बहुत दुखद है। पश्चिम बंगाल जैसा फुटबॉल प्रेमी राज्य TMC की वजह से शर्मसार हुआ। हाल की घटना ने फुटबॉल पसंद करने वाले कई युवाओं का दिल तोड़ दिया है। TMC उन घुसपैठियों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है, जो बदले में पश्चिम बंगाल के गरीबों को लूटते हैं, आतंक और अराजकता फैलाते हैं और हमारी नारी शक्ति के खिलाफ अत्याचार करते हैं।