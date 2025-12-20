Language
    'बिहार चुनाव के नतीजों ने बंगाल में बीजेपी की जीत के रास्ते खोल दिए', नदिया की रैली में बोले पीएम मोदी

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:05 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के नदिया में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजों ने बंगाल में बीजेपी की जीत के रास्ते खोल दिए हैं। उन्ह ...और पढ़ें

    बिहार चुनाव के नतीजों ने बंगाल में बीजेपी की जीत के रास्ते खोल दिए (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। खराब मौसम के कारण वह बंगाल के नदिया में कार्यक्रम स्थल पर नहीं पाए। इसके लिए पीएम ने वर्चुअल ताहिरपुर रैली को संबोधित करते हुए कहा मैं माफी चाहता हूं कि खराब मौसम के कारण मैं बंगाल के नदिया में कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच पाया।

    ताहिरपुर रैली में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे प्रयासों का मकसद बंगाल के दूर-दराज के इलाकों में आधुनिक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है, जो पिछड़ेपन के कारण परेशान हैं। पश्चिम बंगाल की यह धरती वंदे मातरम जैसे अमर गीतों की भूमि है, इस धरती ने बंकिम चंद्र जैसे महान संतों को देश को दिया है।

    बंगाल और बंगाली भाषा ने हमेशा से हमारे भारत को समृद्ध किया है। जय निताई, मेरे सभी बंगाली भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदा के कारण मैं आप सबके बीच उपस्थित नहीं हो सका।

    बंगाल के विकास में बाधा क्यों

    ताहेरपुर रैली को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि बिहार चुनाव नतीजों ने बंगाल में बीजेपी की जीत के दरवाजे खोल दिए हैं। वहीं, उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी का मोदी या भाजपा का विरोध करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन वह बंगाल के विकास में बाधा क्यों डाल रही हैं? पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि बंगाल में घुसपैठियों को TMC का संरक्षण मिल रहा है।

    जंगलराज का खात्मा जल्द होगा

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को ममता सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की तरह बंगाल से भी महा जंगलराज का जल्द खत्मा होगा। बांग्लादेश की सीमा से सटे नदिया जिले के ताहेरपर में परिवर्तन संकल्प जनसभा को कोलकाता एयरपोर्ट से वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि जिस प्रकार बिहार की जनता ने जंगल राज को नकार दिया, उसी प्रकार अब बंगाल की जनता तैयार है। पीएम ने कहा कि बिहार ने बंगाल में जीत का रास्ता दिखाया है। यह भी कहा कि गंगा बिहार से बहकर बंगाल पहुंचती है।


    टीएमसी की सरकार कटमनी

    टीएमसी की सरकार कटमनी की सरकार है। इसे उखाड़ कर फेंकना ही होगा। इस जनसभा के जरिए पीएम मोदी बंगाल में भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत की। पीएम ने बंगाल की जनता से एक बार भाजपा को मौका देने की अपील की। जनसभा से पहले पीएम वर्चुअल माध्यम से 3200 करोड़ रुपये की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया।

    बता दें कि नदिया जिले में घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी के कारण प्रधानमंत्री का हेलीकाप्टर लैंड नहीं कर पाया। सुरक्षा प्रोटोकाल और तकनीकी कारणों को देखते हुए पायलट ने वापस कोलकाता लौटने का फैसला किया। बंगाल में एसआइआर का मसौदा सूची जारी होने के बाद पीएम मोदी का राज्य का यह पहला दौरा है।