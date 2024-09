'जब मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे CJI, तब न्यायपालिका सुरक्षित थी', BJP नेता ने विपक्ष को दिया जवाब

संजय राउत ने आगे कहा,"मुख्य न्यायाधीश को इस मामले से खुद को दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि मामले में दूसरी पार्टी के साथ उनके संबंध खुले तौर पर दिखाई दे रहे हैं। क्या सीजेआई चंद्रचूड़ ऐसी स्थिति में हमें न्याय दे पाएंगे? हमें तारीख पर तारीख मिल रही है और एक अवैध सरकार चल रही है। शिवसेना और एनसीपी इस तरह से टूट गई। हमें न्याय नहीं मिल रहा है। जिस CJI से हमें न्याय दिलाने की अपेक्षा की जाती है, उसके साथ PM का ऐसा रिश्ता है इसलिए कल महाराष्ट्र के मन में एक संदेह पैदा हो गया।"

#WATCH | On PM Modi visiting CJI DY Chandrachud's residence for Ganpati Poojan, Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, " Ganpathi festival is going on, people visit each other's houses. I don't have info regarding how many houses PM visited so far...but PM went to CJI's house…