असम में पीएम मोदी का कांग्रेस पर करार प्रहार, वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बसाने के लगाया आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को लगातार दूसरे दिन कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उस पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने और असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने में मदद करने का आरोप लगाया। कहा कि कांग्रेस सत्ता हथियाने के एकमात्र उद्देश्य से मतदाता सूची में संशोधन का विरोध कर रही है।

एक दिन पहले मोदी ने कांग्रेस पर अपने शासनकाल के दौरान असम और पूर्वोत्तर की उपेक्षा करने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि भाजपा सरकार उन गलतियों को सुधार रही है, जो कांग्रेस दशकों से इस क्षेत्र में करती आ रही थी।

असम के नामरूप (डिब्रूगढ़) में रविवार को 10,601 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले उर्वरक संयंत्र का भूमि पूजन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त है। वह असम के जंगल और जमीन पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहती है। वह केवल अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती है और जनता की उसे कोई परवाह नहीं है।

कांग्रेस को असमिया लोगों की पहचान, अस्तित्व और गौरव की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस मतदाता सूची में संशोधन का विरोध कर रही है, क्योंकि वह सत्ता हथियाना चाहती है। मैं जो भी अच्छा करने की कोशिश करता हूं, वह उसका विरोध करती है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस देश को इतना नुकसान पहुंचाया है कि पिछले 11 वर्षों से उन्हें सुधारने के बावजूद सब कुछ पटरी पर लाने के लिए अब भी बहुत काम बाकी है।

एएनआइ के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार पुरानी फैक्टि्रयों का आधुनिकीकरण करने में विफल रही, जिसके कारण क्षेत्र में कई औद्योगिक इकाइयां बंद हो गईं। पुरानी फैक्ट्रियों में तकनीक पुरानी हो चुकी थी और कांग्रेस सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से नामरूप की कई इकाइयां बंद होती रहीं। पीएम ने कहा कि केंद्र और असम में भाजपा की डबल इंजन सरकार कांग्रेस द्वारा निर्मित समस्याओं का समाधान कर रही है।

ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज पर विद्यार्थियों से संवाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार सुबह असम यात्रा के दूसरे दिन ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज पर सवार हुए और 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों से संवाद किया। इस कार्यक्रम में असम के विभिन्न स्कूलों के कुल 25 छात्रों ने भाग लिया। अधिकारियों ने बताया कि मोदी तीन डेक वाले 'एम वी चराइदेव दो' क्रूज पर सवार हुए।

कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय, पीएम श्री स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, असम जातीय विद्यालय, डान बास्को संस्थान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से छात्रों और छात्राओं का चयन किया गया। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाएं दो दिनों के लिए निलंबित कर दी गई हैं।

असम आंदोलन के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चले असम आंदोलन के बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और राज्य की प्रगति, समृद्धि और सांस्कृतिक गौरव सुनिश्चित करने का अपना संकल्प दोहराया। पीएम ने गुवाहाटी स्थित 'शहीद स्मारक क्षेत्र' स्मारक पर छह साल तक चले आंदोलन के 860 बलिदानियों को पुष्पांजलि अर्पित की।

बलिदानियों की याद में यहां हमेशा एक दीपक जलता रहता है। छह साल तक चले आंदोलन का मुख्य मुद्दा अवैध घुसपैठियों का पता लगाना और उन्हें निर्वासित करना था। 15 अगस्त, 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद यह आंदोलन खत्म हुआ था।