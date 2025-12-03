Language
    बंगाल के सांसदों को पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव में दिया जीत का भरोसा

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:00 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के सांसदों को आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का भरोसा दिलाया। उन्होंने सांसदों से केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धिय ...और पढ़ें

    बंगाल के सांसदों के साथ पीएम मोदी। (फोटो- @BJP4Bengal)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बंगाल के भाजपा सांसदों के साथ संसद भवन में अहम बैठक की। बैठक में राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर विशेष चर्चा हुई। जिसमें आगामी चुनावों के मद्देनजर बंगाल की मतदाता सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित करना अहम था।

    चार नवंबर को बंगाल में एसआइआर शुरू होने के बाद से, कई फर्जी मतदाताओं के पाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। साथ ही, घुसपैठिये बांग्लादेशियों के भी बंगाल छोड़ने की खबरें हैं।

    सूत्रों के अनुसार, मोदी ने फर्जी और अवैध मतदाताओं से मुक्त मतदाता सूची बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भाजपा तरफ से किए जाने वाले उपायों पर बात की। प्रधानमंत्री ने सांसदों को एसआइआर को लेकर ''सही बात'' जनता के सामने रखने के लिए सक्रिय होने को कहा।

    उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआइआर के परिणामस्वरूप मतदाता सूची में कौन रहेगा, कौन बाहर जाएगा, किसके (राजनीतिक दल के) वोट कम होंगे और किसके बढ़ेंगे, इन सब के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

    उन्होंने सांसदों को केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ने को कहा कि उनके क्षेत्र में कोई अवैध मतदाता नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया है कि पार्टी के प्रत्येक सांसद को अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रचार तेज करना होगा।

    इसके अलावा, सांसदों को अपने क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने को भी कहा गया है। प्रधानमंत्री ने जनसंपर्क बढ़ाने की सलाह दी है।

     