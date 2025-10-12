Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पवन सिंह की पत्नी 'ज्योति' बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में, की यह घोषणा

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:10 PM (IST)

    भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। उनके पिता रामबाबू सिंह ने कहा कि अगर पवन सिंह उन्हें अपनाते हैं तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। ज्योति की पसंद काराकाट सीट है। यह घोषणा उनके वैवाहिक विवाद के बीच आई है। उन्होंने प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की है। ज्योति ने करवाचौथ पर पति की लंबी उम्र की कामना की।

    prefferd source google
    Hero Image

    ज्योति सिंह बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। 

    image

    जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गईं हैं।

    जागरण संवाददाता, बलिया। भोजपुरी अभिनेता और भाजपा नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। ज्योति के पिता रामबाबू सिंह ने रविवार को बताया कि पवन सिंह यदि फिर से अपना लें तो बेटी ज्योति चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि उनके साथ सेवाभाव पत्नी की तरह रहेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिता रामबाबू के मुताबिक वह एक दो दिन में पटना जाएंगे। बहुत जल्द निर्वाचन क्षेत्र और पार्टी संबद्धता तय की जाएगी। अभी बेटा दुर्गेश प्रताप सिंह पटना में तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि किस सीट से और किस पार्टी के बैनर तले, या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, यह जल्द ही तय किया जाएगा। हालांकि काराकाट सीट बेटी को पसंद है।

    कहा कि इस सीट के लोगों का ज्योति से गहरा नाता तब बना जब उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में पवन सिंह के लिए प्रचार किया। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब परिवार में वैवाहिक विवाद पनप रहा है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी।

    कहा कि तलाक कानूनी रूप से अंतिम रूप नहीं ले लेता, ज्योति को अपने पति के साथ रहने का पूरा अधिकार है। ज्योति द्वारा हाल ही में जन सुराज पार्टी के नेता व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गईं हैं।

    जन सुराज पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए 51 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करके बढ़त बना ली है। पवन सिंह व ज्योति सिंह की शादीशुदा जिंदगी भले मुश्किल दौर से गुजर रही है लेकिन ज्योति सिंह ने करवाचौथ पर नया वीडियो साझा कर पति के लंबी उम्र की कामना भी की है।