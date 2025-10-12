पवन सिंह की पत्नी 'ज्योति' बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में, की यह घोषणा

जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गईं हैं।

जागरण संवाददाता, बलिया। भोजपुरी अभिनेता और भाजपा नेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। ज्योति के पिता रामबाबू सिंह ने रविवार को बताया कि पवन सिंह यदि फिर से अपना लें तो बेटी ज्योति चुनाव नहीं लड़ेगी बल्कि उनके साथ सेवाभाव पत्नी की तरह रहेगी।

पिता रामबाबू के मुताबिक वह एक दो दिन में पटना जाएंगे। बहुत जल्द निर्वाचन क्षेत्र और पार्टी संबद्धता तय की जाएगी। अभी बेटा दुर्गेश प्रताप सिंह पटना में तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि किस सीट से और किस पार्टी के बैनर तले, या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, यह जल्द ही तय किया जाएगा। हालांकि काराकाट सीट बेटी को पसंद है।

कहा कि इस सीट के लोगों का ज्योति से गहरा नाता तब बना जब उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में पवन सिंह के लिए प्रचार किया। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब परिवार में वैवाहिक विवाद पनप रहा है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी।

कहा कि तलाक कानूनी रूप से अंतिम रूप नहीं ले लेता, ज्योति को अपने पति के साथ रहने का पूरा अधिकार है। ज्योति द्वारा हाल ही में जन सुराज पार्टी के नेता व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गईं हैं।