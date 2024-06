Parliament Session LIVE: 'भारत के अमृतकाल का स्वर्णिम अवसर है 18वीं लोकसभा', पीएम मोदी बोले- जनता ने सरकार की नीयत पर मुहर लगाई

पीएम मोदी ने कहा कि आज 18वीं लोकसभा की शुरुआत हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही भव्य और गौरवशाली तरीके से संपन्न हुआ। ये चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आजादी के बाद दूसरी बार देश की जनता ने किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर दिया है।



#WATCH | PM Narendra Modi says, "...The 18th Lok Sabha is starting today. The world's largest election was conducted in a very grand and glorious manner... This election has also become very important because for the second time after independence, the people of the country have…