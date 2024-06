Parliament Session 2024 Live: 'तेजी से विकास कर रहा भारत, बजट में दिखेगी झलक', संसद में बोलीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि मेरी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के किसानों को 3.20 लाख करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के नए कार्यकाल की शुरुआत से अब तक 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को हस्तांतरित की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के MSP में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है।

