धर्म संकट में राज्यसभा उपसभापति, दिल्ली अध्यादेश पर JDU का व्हिप जारी; पक्ष या विपक्ष में वोट करेंगे हरिवंश?

Parliament Monsoon Session केंद्र सरकार दिल्ली के अधिकारों से संबंधित अध्यादेश ला सकती है। इसके चलते सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों ने व्हिप जारी किया है। जद (यू) ने भी मानसून सत्र के लिए पार्टी के राज्यसभा सांसदों को दिल्ली से संबंधित विधेयक के खिलाफ मतदान करके पार्टी के रुख का समर्थन करने के लिए व्हिप जारी किया है।

Parliament Monsoon Session संसद का मानसून सत्र।

