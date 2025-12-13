'यूपी के रास्ते पर मत चलो', कर्नाटक के गृह मंत्री पर क्यों भड़के चिदंबरम
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के नशीली दवाओं की तस्करी से बने घरों पर बुलडोजर चलाने के बयान पर चिंता जताई ह ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से कमाए गए रुपयों से बनाई गई इमारतों पर बुलडोजर एक्शन लेने की बात कही थी। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कर्नाटक कांग्रेस को यूपी के रास्ते पर न चलने की सलाह दी है।
दरअसल, कर्नाटक के गृह मंत्री ने जी परमेश्वर ने गुरुवार को विधानसभा में कहा था कि नशीली दवाओं की तस्करी से प्राप्त धन से बनाई गई इमारतों को ध्वस्त कर देगी।
क्या कहा था गृह मंत्री ने ?
कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा था कि राज्य सरकार रोजाना ड्रग पेडलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, अधिकारी न सिर्फ अपराधियों को ट्रैक कर रहे हैं और उन्हें घर किराए पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि उनके घरों को भी गिरा रहे हैं।
पी. चिदंबरम ने जताई चिंता
कर्नाटक के गृह मंत्री ने के इस बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'मैं कर्नाटक के गृह मंत्री के उस बयान से चिंतित हूं जिसमें कहा गया है कि ड्रग पेडलर्स के घरों को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि यह रिपोर्ट गलत है'।
घरों को गिराना गैरकानूनी
पी. चिदंबरम ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विधिवत प्रक्रिया के बिना घरों को गिराना गैरकानूनी है और इससे परिवार के अन्य सदस्यों के आश्रय के मौलिक और मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा।
इसके अलावा, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 'बुलडोजर न्याय' किया जा रहा है, वह गलत, गैर-कानूनी और अन्यायपूर्ण है। कर्नाटक जैसा कांग्रेस शासित राज्य यूपी के गैर-कानूनी रास्ते पर न चले।
यह भी पढ़ें- 'राहुल-प्रियंका सेब और संतरे की तरह', लोकसभा में भाषण के बाद रेणुका चौधरी ने ऐसा क्यों कहा?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।