हूंमायूं कबीर के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं ओवैसी, AIMIM की बंगाल इकाई ने इस पर क्या कहा?

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर की प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के लिए दिया जा रहा दान का पैसा किसी और खाते में जा रहा है। आरोप है कि जालसाजों ने क्यूआर कोड की नकल कर ली है। हुमायूं के ट्रस्ट की ओर से इस संबंध में साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।



बाबरी मस्जिद के लिए बने वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम के ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष अमीनुल शेख का दावा है कि जालसाजों ने ट्रस्ट की जानकारी की नकल करके फर्जी क्यूआर कोड बनाया है और उसका इस्तेमाल करके पैसे लिए जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने बताया कि बहरमपुर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दान का आंकड़ा चार करोड़ रुपये पहुंच गया है। मस्जिद के शिलान्यास स्थल पर जुमे की नमाज पढऩे को जुटी भारी भीड़ जिले के बेलडांगा में बाबरी प्रस्तावित के शिलान्यास स्थल पर शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए भारी भीड़ जुटी। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। हुमायूं ने भी बाकी नमाजियों के साथ नमाज अदा की। इसके अलावा हुमायूं कबीर ने कहा कि उन्हें राज्य के बाहर से लगातार जान से मारने के धमकी भरे फोन आ रहे हैं।

उन्होंने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पुलिस को ईमेल के जरिए सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि मैं अदालत जाकर केंद्रीय बल की मांग करूंगा। ओवैसी की एआइएमआइएम गठबंधन को लेकर आशावादी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआइएमआइएम हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन को लेकर आशावादी है। एआइएमआइएम की बंगाल इकाई के प्रमुख इमरान सोलानी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच फिलहाल बातचीत चल रही है और उन्होंने बंगाल की कुछ सीटों पर गठबंधन होने का भरोसा जताया।