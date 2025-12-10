बैलेट पेपर के सहारे फिर लूट मचाना चाहती है कांग्रेस, रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर हमला; नवीन जिंदल ने दिया ये सुझाव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद डॉ. रविशंकर प्रसाद ने वोट चोरी के विपक्ष के आरोपों को अपने तर्कों से खारिज किया। कहा कि जनता वोट नहीं देती तो विपक्ष द्वारा कभी चुनाव आयोग तो कभी बाकी और को गड़बड़ बताया जाता है।

उन्होंने चुटकी ली कि बिहार में चुनाव हुआ, इतना हंगामा किया गया, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ पांच सीटें मिलीं। एसआइआर को लेकर भी इतना घूमे, इतना हल्ला किया, लेकिन रिजल्ट आया सिर्फ पांच सीट। प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्ष के कई दलों ने बैलेट पेपर फिर से लाने की बात कही, क्योंकि वह बैलेट पेपर के सहारे फिर से लूट का बाजार और बूथ कैप्चरिंग लाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो मतदान के दिन दस से बारह लाशें गिरती थीं। चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाने को लेकर भाजपा सांसद ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एमएस गिल और नवीन चावला का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस हमें भाषण न दे, अपने अतीत में झांके।

एसआइआर पर सवाल उठाए जाने पर कहा कि विपक्ष एसआइआर पर आपत्ति कर रहा है। दावा किया कि बिहार में एसआइआर हुआ, लेकिन एक भी बीएलओ की मौत नहीं हुई। वहां राजग की इतनी बड़ी जीत हो गई तो उसके बाद यह हो क्या रहा है? कहानी में कोई ट्विस्ट लगता है।