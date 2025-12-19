Language
    विपक्ष ने जी राम जी विधेयक के विरोध में रात भर दिया धरना, संसद में डाला डेरा

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 06:55 AM (IST)

    विपक्ष ने जी राम जी विधेयक के विरोध में रात भर दिया धरना, संसद के बाहर डाला डेरा (फोटो- एक्स)

    एएनआई, नई दिल्ली। विपक्षी नेताओं ने गुरुवार रात संसद परिसर में 12 घंटे का धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने वीबी-जी आरएएमजी विधेयक के पारित होने का विरोध किया। यह विधेयक एमजीएनआरईजीए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है।

    विपक्षी नेताओं ने कहा कि वे देश भर में सड़कों पर उतरेंगे। वहीं टीएमसीसांसद वीबी जी-राम जी बिल 2025 के खिलाफ अपने 12 घंटे के विरोध प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं।

    TMC सांसद सागरिका घोष ने कहा कि हम 12 घंटे के लिए धरना दे रहे हैं क्योंकि जनताविरोधी नरेंद्र मोदी सरकार ने NREGA को खत्म कर दिया है, महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर का अपमान किया है, और देश की जनता का भी अपमान किया है। NREGA देश के गरीब लोगों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम था और अब इसे खत्म कर दिया गया है... इसके विरोध में हम यह 12 घंटे का धरना दे रहे हैं।

    विपक्षी दलों के विरोध के बीच, विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया गया, राज्यसभा ने आधी रात के बाद इसे अपनी मंजूरी दे दी।

    कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस दिन को "देश के श्रम बल के लिए एक दुखद दिन" करार दिया और मोदी सरकार पर किसान विरोधी और गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया।

    उन्होंने आरोप लगाया, “यह शायद भारत के मजदूरों के लिए सबसे दुखद दिन है। भाजपा सरकार ने एमजीएनआरईजीए को रद्द करके 12 करोड़ लोगों की आजीविका पर हमला किया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि मोदी सरकार किसान विरोधी और गरीब विरोधी है।”