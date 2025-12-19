विपक्ष ने जी राम जी विधेयक के विरोध में रात भर दिया धरना, संसद में डाला डेरा

एएनआई, नई दिल्ली। विपक्षी नेताओं ने गुरुवार रात संसद परिसर में 12 घंटे का धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने वीबी-जी आरएएमजी विधेयक के पारित होने का विरोध किया। यह विधेयक एमजीएनआरईजीए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है।

विपक्षी नेताओं ने कहा कि वे देश भर में सड़कों पर उतरेंगे। वहीं टीएमसीसांसद वीबी जी-राम जी बिल 2025 के खिलाफ अपने 12 घंटे के विरोध प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। TMC सांसद सागरिका घोष ने कहा कि हम 12 घंटे के लिए धरना दे रहे हैं क्योंकि जनताविरोधी नरेंद्र मोदी सरकार ने NREGA को खत्म कर दिया है, महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर का अपमान किया है, और देश की जनता का भी अपमान किया है। NREGA देश के गरीब लोगों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम था और अब इसे खत्म कर दिया गया है... इसके विरोध में हम यह 12 घंटे का धरना दे रहे हैं।