Parliament: संजय सिंह के निलंबन के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, रातभर संसद के बाहर बैठे रहे सांसद

दिल्ली, एजेंसी। Sanjay Singh Suspension: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के निलंबन के बाद संसद के बाहर विपक्षी सांसदों ने सोमवार को संसद भवन के बाहर पूरी रात धरना प्रदर्शन दिया। पूरा बवाल मणिपुर वायरल वीडियो को लेकर मचा हुआ है।

आप सांसद सोमवार को संसद सत्र के दौरान दो महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी के मुद्द को लेकर बहस कर रहे थे। इस हंगामेदार सत्र के दौरान संजय ने वेल में राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की कुर्सी के सामने विरोध किया और उन्हें हाथ दिखाकर कुछ बोला। उनकी इस हरकत की वजह से उन्हें पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है।

सदन की कार्रवाई के बाद आप नेता संजय ने कहा, 'कल पूरी रात हम गांधी प्रतिमा के सामने बैठे रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की और कहा, 'हमारी एक ही मांग है कि पीएम मोदी मणिपुर मुद्दे पर बोलें। हम यहां विरोध करते रहेंगे और मैं अभी भी पीएम मोदी से अनुरोध कर रहा हूं कि वह संसद में आएं और मणिपुर मुद्दे पर बात करें।'

संजय सिंह पर हुई कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर धरना प्रदर्शन दिया, जिसमें खुद आप सांसद संजय सिंह, संदीप पाठक और सुशील गुप्ता के साथ-साथ टीएमसी के नेता डोला सेन, शांता छेत्री,

कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी, अमीबेन और जेबी माथेर, सीपीएम नेता बिनॉय विश्वम, सीपीआई नेता राजीव और बीआरएस नेता शामिल हुए थे।

#WATCH | AAP MP Sanjay Singh, says "We are sitting here since yesterday. Our only demand is that PM Modi should speak on the Manipur issue. We will keep protesting here and I am still requesting PM Modi to come to the Parliament and talk on Manipur. pic.twitter.com/j2fxJ61kzD— ANI (@ANI) July 25, 2023