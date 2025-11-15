नौगाम थाना धमाका, कांग्रेस ने आतंकवाद पर की सर्वदलीय बैठक की मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के नौगाम थाने में शुक्रवार को हुए ब्लास्ट पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि देश में बढ़ते आतंकवाद के खतरे पर चर्चा के लिए तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को कहा कि श्रीनगर में हुआ धमाका केंद्र सरकार के लिए चेतावनी है और सरकार को खुफिया तंत्र और आतंकवाद रोधी मेकेनिज्म को मजबूत करने की जरूरत है। खरगे ने कहा कि सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती है।

जम्मू-कश्मीर ले जाया गया था विस्फोटक एक्स पर एक पोस्ट में खरगे ने दुर्घटनावश हुए धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और पीडि़त परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि ये घटना दिल्ली कार ब्लास्ट आतंकी हमले के कुछ दिनों के अंदर हुई है, जो केंद्र के लिए सचेत होने का संदेश है।