    नौगाम थाना धमाका, कांग्रेस ने आतंकवाद पर की सर्वदलीय बैठक की मांग

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    कांग्रेस ने नौगाम थाने में हुए धमाके पर चिंता जताते हुए सर्वदलीय बैठक की मांग की है। मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे केंद्र सरकार के लिए चेतावनी बताया और खुफिया तंत्र मजबूत करने को कहा। उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कांग्रेस ने आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्र के साथ खड़े रहने की बात कही। धमाके में नौ लोगों की मौत हुई और 32 घायल हुए।

    कांग्रेस ने आतंकवाद पर की सर्वदलीय बैठक की मांग (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के नौगाम थाने में शुक्रवार को हुए ब्लास्ट पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि देश में बढ़ते आतंकवाद के खतरे पर चर्चा के लिए तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है।

    कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को कहा कि श्रीनगर में हुआ धमाका केंद्र सरकार के लिए चेतावनी है और सरकार को खुफिया तंत्र और आतंकवाद रोधी मेकेनिज्म को मजबूत करने की जरूरत है। खरगे ने कहा कि सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती है।

    जम्मू-कश्मीर ले जाया गया था विस्फोटक

    एक्स पर एक पोस्ट में खरगे ने दुर्घटनावश हुए धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और पीडि़त परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि ये घटना दिल्ली कार ब्लास्ट आतंकी हमले के कुछ दिनों के अंदर हुई है, जो केंद्र के लिए सचेत होने का संदेश है।

    पार्टी प्रमुख ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्र के साथ खड़ी है। गौरतलब है कि फरीदाबाद में पकड़े गए विस्फोटक को जांच के लिए जम्मू-कश्मीर ले जाया गया था और नौगाम थाने में रखा गया था। जांच के लिए ले जाते समय इसमें किसी वजह से धमाका हो गया, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 घायल हो गए।