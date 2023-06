नितिन गडकरी ने कर्नाटक में स्कूली पाठ्यक्रम से सावरकर को हटाने पर जताई नाराजगी, बोले- इससे दर्दनाक कुछ भी नहीं

नागपुर, एएनआइ। केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि वीडी सावरकर समाज सुधारक और देशभक्त थे। किसी को सावरकर के बारे में जाने बिना उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्नाटक में स्कूली पाठ्यक्रम से सावरकर और आरएसएस संस्थापक केबी हेडगेवार को हटाया जा रहा है। इससे दर्दनाक कुछ भी नहीं हो सकता।

