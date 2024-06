Indresh Kumar: तो क्या इस वजह से अपने बयान से पलटे इंद्रेश कुमार? इन दो नेताओं ने बताई अलग ही कहानी

कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि चीजों को इस तरह से पेश किया गया कि नरेंद्र मोदी राम को लेकर आए। उन्होंने (इंद्रेश कुमार) उसी अर्थ में बात कही है, लेकिन बाद में उन्हें लगा होगा कि यह सरकार कभी भी गिर सकती है और वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं बनना चाहते। आरएसएस के पास भाजपा की तरह कई चेहरे हैं और अभी नहीं तो बाद में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी।

राजस्थान के जयपुर के नजदीक कानोता में 'रामरथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह' में इंद्रेश कुमार ने कहा था कि प्रभु राम सभी के साथ न्याय करते हैं। उनका न्याय बहुत विचित्र है। यह 2024 के चुनाव में भी देखने को मिला। जिन लोगों ने राम की भक्ति की, मगर उनमें अहंकार आ गया। प्रभु ने उनको सबसे बड़ी पार्टी तो बनाई, लेकिन वो शक्ति नहीं दी। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में किसी भी दल का नाम नहीं लिया। उन्होंने आगे कहा कि विरोध करने वालों को भी प्रभु राम ने सबक सिखाया है। वे नंबर दो पर ही अटक गए हैं।

