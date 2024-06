अंतरराष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट किलर EVM के खिलाफ खड़े, भाजपा नेता नकवी ने एलन मस्क को दिया करारा जवाब

ईद-उल-अजहा के मौके पर दरगाह पंजा शरीफ में नमाज अदा करने के बाद नकवी ने कहा कि हमें ईवीएम को न तो भगवान बनाना चाहिए और न ही दानव। ईवीएम कई अग्निपरीक्षाओं से गुजरी है और इसमें सफल रही है। पहले लोग इस पर राष्ट्रीय स्तर पर हमला करते थे और अब कुछ 'अंतरराष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट किलर' इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं।

मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमारा देश दुनिया में अनोखा देश है, जहां हर धर्म और आस्था के लोग रहते हैं। यहां दुनिया का हर त्योहार मनाया जाता है। हम एक-दूसरे के त्योहार मनाते हैं। इसे ही हम अनेकता में एकता और एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं।

