नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। शरद पवार एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की समिति ने पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। बता दें कि शरद पवार ने दो मई को अचानक अध्यक्ष पद से इस्तीफे का एलान कर सबको हैरत में डाल दिया था। पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता पवार से अपना इस्तीफा वापस लेने की मांग कर रहे थे।

समिति की बैठक के बाद एनसीपी नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, 'शरद पवार जी ने दो मई को अचानक अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। उन्होंने आगे की कार्रवाई के लिए और नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए पार्टी नेताओं की एक समिति नियुक्त की। आज हमने समिति की बैठक की।'

प्रफुल्ल ने आगे कहा कि मेरे अलावा कई नेताओं ने पवार साहब से मुलाकात की और हमने उनसे लगातार अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया, क्योंकि इस समय देश और पार्टी को उनकी जरूरत है। ना केवल एनसीपी नेताओं बल्कि पार्टी के अन्य नेताओं और प्रतिष्ठित हस्तियों ने भी उनसे पार्टी प्रमुख के रूप में बने रहने का अनुरोध किया।

#WATCH | The committee unanimously passed a proposal today and we have rejected Sharad Pawar's resignation and we request him to continue as NCP chief: Praful Patel, Vice-President, Nationalist Congress Party pic.twitter.com/SMfX67auXy