दो चरणों में किया जाएगा देशभर में SIR, सबसे पहले इन राज्यों में शुरू होगी प्रक्रिया; जल्द होगा एलान
मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) अब देशभर में दो चरणों में होगा। पहले चरण में तमिलनाडु, बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी जैसे राज्य शामिल होंगे, जहाँ 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। दूसरे चरण में महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल होंगे, जहाँ नगरीय निकाय चुनाव और मौसम संबंधी चुनौतियाँ हैं। दोनों चरणों की घोषणा जल्द ही होगी और जून 2026 तक एसआईआर का काम पूरा करने का लक्ष्य है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम अब देशभर में एक साथ नहीं, बल्कि दो चरणों में होगा। पहले चरण में यह उन राज्यों में होगा, जहां विधानसभा के चुनाव अगले साल यानी 2026 में होने हैं।
इनमें तमिलनाडु, बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी शामिल होंगे। पहले चरण में इसके साथ कुछ और राज्यों में भी इसे कराया जा सकता है। जबकि, दूसरे चरण में महाराष्ट्र सहित उन राज्यों में इसे कराया जाएगा, जहां नगरीय निकाय चुनाव सहित मौसम आदि से जुड़ी चुनौती है। हालांकि, दोनों ही चरणों का एलान एक साथ ही होगा। जो हफ्तेभर में कभी भी हो सकता है।
चार महीने का होगा एसआईआर
एसआईआर के दोनों ही चरणों के बीच यह अंतर करीब चार महीने का होगा। वैसे भी आयोग ने जो संकेत दिए हैं, उनमें एक चरण को अधिकतम चार महीने में पूरा कर लिया जाएगा। आयोग से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो जून 2026 तक देशभर में मतदाता सूची के एसआईआर का काम पूरा कर लिया जाएगा।
आयोग ने इस बीच सभी राज्यों के साथ एसआईआर से जुड़ी तैयारियों को एक बार फिर परखा है। जिसमें बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, बंगाल, तमिलनाडु सहित जिन पांच राज्यों में अगले साल चुनाव हैं, वहां एसआईआर के काम को फरवरी 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने देशभर में मतदाता सूची के एसआईआर का एलान बिहार में एसआईआर कराने के एलान के साथ ही कर दिया था। देश के अधिकांश राज्यों में इससे पहले एसआईआर 2003 व 2004 में ही हुआ था। यानी 22 वर्षों के बाद यह फिर से देशभर में होने जा रहा है।
