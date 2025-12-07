Language
    नेशनल हेराल्ड मामला: दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस तो भड़क गए डीके शिवकुमार, बोले- यह उत्पीड़न हो रहा है

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 02:11 AM (IST)

    कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को दिल्ली पुलिस द्वारा जारी उस नोटिस को 'उत्पीड़न' करार दिया, जिसमें नेशनल हेराल्ड मामले की जांच के त

    नेशनल हेराल्ड मामला: दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस तो भड़क गए डीके शिवकुमार

    पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्रीडीकेशिवकुमार ने शनिवार को दिल्ली पुलिस द्वारा जारी उस नोटिस को 'उत्पीड़न' करार दिया, जिसमें नेशनल हेराल्ड मामले कीजांचकेतहत उनसे वित्तीय लेनदेन संबंधी विवरण मांगे गए हैं।

    अलग से पुलिस जांच की आवश्यकता क्यों है- डीके शिवकुमार

    उन्होंने कहा कि वह इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली पुलिस के इस कदम की निंदा करते हुए शिवकुमार ने कहा कि जब ईडी इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है तो अलग से पुलिस जांच की आवश्यकता क्यों है।

    आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लयू) द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि शिवकुमार के पास इस वर्ष तीन अक्टूबर को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज नेशनल हेराल्ड मामले से संबंधित 'महत्वपूर्ण जानकारी' होने की उम्मीद है।

    मैंने ईडी को सारी जानकारी दे दी है- शिवकुमार

    शिवकुमार ने कहा कि यह मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला है। मैंने ईडी को सारी जानकारी दे दी है। ईडी ने मुझे और मेरे भाई पूर्व सांसद डीके सुरेश को भी तलब किया था। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नेशनल हेराल्ड, यंग इंडिया हमारी संस्था है। हम कांग्रेसी होने के नाते संस्थान का समर्थन करते रहे हैं। यहां कोई लुका-छिपी नहीं है, सब कुछ साफ-साफ है। 