    गुजरात में नए मंत्रिमंडल को मोदी-शाह की हरी झंडी, इस क्रिकेटर की पत्नी को मिल सकता है मंत्री पद

    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:30 PM (IST)

    गुजरात सरकार दीपावली से पहले बड़े पैमाने पर मंत्रिमंडल में बदलाव की तैयारी कर रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य नेताओं ने इसके संकेत दिए हैं। लगभग पांच घंटे चली बैठक में 16 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने और 11 मौजूदा मंत्रियों को हटाने पर विचार किया गया।

    गुजरात में नए मंत्रिमंडल को मोदी-शाह की हरी झंडी (फाइल फोटो)

    शत्रुघ्न शर्मा, जागरण, गांधीनगर। दीपावली से पहले गुजरात सरकार में बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी की जा रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद राज्य के नेताओं ने इसके संकेत दिए हैं।

    नई टीम में युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। इनमें पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, ओबीसी एकता मंच के नेता विधायक अल्पेश ठाकोर, रीवाबा जाडेजा जैसे चेहरे शामिल हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा और पार्टी के संगठन महामंत्री रत्नाकरजी सोमवार देर रात नई दिल्ली पहुंचे थे।

    पांच घंटे चली बैठक

    इन नेताओं के साथ पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने लगभग पांच घंटे बैठक की। पार्टी सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर बदलाव किया जा सकता है। करीब 16 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जबकि हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल 11 नेताओं को मंत्री पद खोना पड़ सकता है।

    गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकरभाई चौधरी को सरकार में बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चा है। इस मंत्रिमंडल में क्रिकेटर रवींद्र जाडेजा की पत्नी विधायक रिवाबा जाडेजा समेत दो महिला नेताओं को मंत्री पद मिलने की चर्चा है। इसके अलावा कांग्रेस से भाजपा में शामिल होकर विधायक बने अर्जुन मोढवाडिया, सीजे चावड़ा के भी मंत्री बनने की पूरी संभावना है।