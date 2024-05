'इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं...' भतीजे राहुल पर क्या बोलीं मेनका गांधी, बेटे वरुण की नाराजगी पर भी दिया जवाब

वहीं, जब मेनका गांधी से पूछा गया कि क्या वरुण गांधी भाजपा से नाराज चल रहे हैं तो मेनका गांधी ने मुस्कुराते हुए न कहा।

मेनका गांधी से पूछा गया कि एक तरफ जहां राहुल गांधी के पीछे पूरी राजनीतिक ताकत लगी है कि उन्हें एक बड़ा नेता बनाया जाए, लेकिन वो बन नहीं पा रहे हैं वहीं,वरुण गांधी को अवसर नहीं मिल पा रहा है। इसपर मेनका गांधी ने कहा,"हर किसी का काम करने का अपना तरीका और किस्मत होती है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। मैं दूसरे की काबिलियत पर कभी नहीं बोलती हूं। सबके अपने-अपने रास्ते हैं। अपने-अपने तरीके हैं।

#WATCH | Uttar Pradesh: BJP MP and party's candidate from Sultanpur, Maneka Gandhi says, "...Opportunity depends on ability, one who has the ability will make their way. It's a misconception that parties are run by MPs, our party has crores of people who run it and MPs are just… pic.twitter.com/jCprcra3Ta