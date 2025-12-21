'हिंदू-मुस्लिम में दंगा कराने की कोशिश कर रहीं ममता बनर्जी', बंगाल सीएम की इस बात पर चुप्पी से भड़की भाजपा
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तृणमूल विधायक मदन मित्रा के भगवान राम को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर ममता की चुप्पी पर प्रश्न उठाते हुए क ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। भाजपा ने बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर हिंदू-मुस्लिम में दंगा कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तृणमूल विधायक मदन मित्रा के भगवान राम को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर ममता की चुप्पी पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि ममता के निर्देश पर ही तृणमूल नेता एक समुदाय को खुश करने के लिए हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं।
मालूम हो कि मदन मित्रा ने श्रीराम को मुस्लिम करार दिया था। भाटिया ने प्रश्न किया कि ममता ने मदन मित्रा को पार्टी से बर्खास्त क्यों नहीं किया? उनके विरुद्ध प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की गई? यह दर्शाता है कि ममता हिंदू-मुस्लिम में दंगा कराने की कोशिश कर रही हैं।
बंगाल भाजपा ने अपने एक्स हैंडल पर गुरुवार को उत्तर 24 परगना जिले के कमरहट्टी से विधायक मदन मित्रा के भाषण का वीडियो साझा करते हुए इसे हिंदू भावनाओं का अपमान बताया है। साझा किए गए वीडियो में मित्रा को एक सार्वजनिक सभा में भगवान राम पर विवादित टिप्पणी करते सुना जा सकता है। हालांकि दैनिक जागरण ने इस वीडियो की सत्यता की जांच नहीं की है।
प्रदेश भाजपा ने एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा- हमारी संस्कृति और इतिहास का यह लगातार अपमान है। यह अवैध बांग्लादेशियों को एक साफ संदेश है कि टीएससी सबसे 'हिंदू-विरोधी' पार्टी है, और इसलिए उनके विश्वासों का प्रतिनिधित्व करती है। भाजपा ने टीएससी को मित्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती भी दी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।