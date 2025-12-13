बंगाल में SIR फार्म पर तनातनी जारी, सीएम ममता ने कहा- मैंने नहीं भरा; भाजपा ने दावा झुठलाया

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने निर्धारित समय तक एसआइआर का फार्म नहीं भरा है। उन्होंने खुद भी यह दावा किया है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर दिया था कि जब तक राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का एसआइआर का फार्म नहीं भर जाता, तब तक वे भी फार्म नहीं भरेंगी। बंगाल में फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर थीं। दूसरी तरफ, भाजपा ने ममता के इस दावे को सिरे से झुठलाया है। भाजपा के आइटी सेल के प्रमुख व बंगाल के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने अंतिम दिन फार्म जमा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने फार्म भरा है अथवा नहीं, बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय की ओर से अब तक आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल से इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि मुख्यमंत्री व मुख्य न्यायमूर्ति जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग चिह्नित मतदाता (मा‌र्क्ड वोटर) होते हैं। उनके नाम पहले से मतदाता सूची में पंजीकृत होते हैं, इसलिए अगर वे फार्म नहीं भी भरते हैं तो भी उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।