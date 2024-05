Lok Sabha चुनाव परिणाम से पहले खरगे का बड़ा दावा, बताया INDI गठबंधन को मिलेंगी कितनी सीटें; किन राज्यों में कांग्रेस को होगा फायदा

खरगे ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार से लोग नाखुश हैं और जनता मोदी जी की लीडरशिप को स्वीकार नहीं करना चाहती है और यही परिणाम सामने आने वाले हैं। खरगे ने कहा कि इस चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी ने काम किया है। संविधान और लोकतंत्र का मुद्दा भी लोगों के दिमाग में रहा है।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में खरगे ने कहा कि लोग बेरोजगारी, महंगाई को लेकर काफी परेशान है, इसलिए वो अब इंडी गठबंधन की सरकार चाहते हैं।

खरगे ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन (INDIA) बुहमत के आंकड़े 272 से ज्यादा सीटें लाने वाली है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अब रिपीट नहीं होगी।

#WATCH | Congress national president Mallikarjun Kharge says, "Whatever he (PM Modi) may say, the people of the country have decided that they won't accept the leadership of PM Modi. Inflation and unemployment have worked in this election. The issue of the constitution and…