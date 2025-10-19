महाराष्ट्र की राजनीति में फिर उठा फर्जी मतदाता का मुद्दा, राज ठाकरे ने लगाए बड़े आरोप; रैली करने की तैयारी में विपक्षी दल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि राज्य की मतदाता सूची में 96 लाख फर्जी मतदाता जुड़ गए हैं। निर्वाचन आयोग को चुनौती देते हुए उन्होंने सवाल किया कि मतदाता सूची को ठीक किए बिना वह स्थानीय निकाय चुनाव कैसे कराएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मनसे के बूथ स्तरीय एजेंट को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि यदि मतदाता सूची में हेराफेरी कर चुनाव कराए जाते हैं तो यह मतदाताओं का सबसे बड़ा अपमान होगा। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची की जांच कर फर्जी मतदाताओं का पता लगाने का आग्रह किया।

महाराष्ट्र में विपक्ष ने क्या दावा किया? शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस, राकांपा (शरद चंद्र पवार) और मनसे सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने हाल ही में राज्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर दावा किया कि तमाम पतों और विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम हैं।

विपक्ष ने ग्रामीण और शहरी निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूची में सुधार और विसंगतियों को दूर करने की मांग की है, जो 31 जनवरी, 2026 तक पूरे होने हैं। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल मतदाता सूची से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है।

मतदाता सूची में सुधार और अद्यतन सुरक्षित रूप से प्रबंधित किया जा रहा है। राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। मुझे पता चला है कि आगामी चुनावों के लिए महाराष्ट्र की मतदाता सूची में 96 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए हैं। उन्होंने राज्य चुनाव के दौरान भी ऐसा किया था। उन्होंने दावा किया कि मुंबई में आठ से 10 लाख और ठाणे, पुणे और नासिक में आठ से 8.5 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं।