NCP Crisis Live Updates: किसकी होगी एनसीपी? महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर से आज मिलेंगे शरद और अजित गुट

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में दो फाड़ के बाद महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। शरद पवार और अजित पवार का गुट पार्टी पर अपने-अपने दावे कर रहा है। इसी बीच, एनसीपी के दोनों गुट आज महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर से मुलाकात करेंगे। विधानसभा स्पीकर के साथ होने वाली मुलाकात में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति भी तय मानी जा रही है। मैं ही हूं एनसीपी अध्यक्ष: शरद पवार उधर, शरद पवार ने गुरुवार को फिर कहा है कि मैं ही एनसीपी का अध्यक्ष हूं। अजित गुट के दावों में सच्चाई नहीं है। पूरी पार्टी मेरे साथ खड़ी है। बता दें कि कल यानी गुरुवार को शरद पवार के दिल्ली में स्थित आवास पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक हुई थी। बैठक में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे व महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए पार्टी के नौ विधायकों को पार्टी से निष्कासित करने के फैसले का एलान किया गया। शरद गुट की बैठक को अजित गुट ने कहा अवैध अजित पवार गुट ने शरद गुट द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक को अवैध बताया है। अजित गुट ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक की कोई कानूनी वैधता नहीं है। एनसीपी का प्रतिनिधित्व कौन करता है, इस विवाद का समाधान चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है और इसलिए पार्टी में किसी भी व्यक्ति के पास राष्ट्रीय कार्यसमिति या राष्ट्रीय पदाधिकारियों या प्रदेश अध्यक्षों की किसी भी बैठक को बुलाने का तब तक कोई अधिकार नहीं है जब तक चुनाव आयोग इस पर अंतिम फैसला नहीं कर देता। बीजेपी पर बरसे शरद पवार दिल्ली में बैठक के दौरान शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। शरद पवार ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को ईडी-सीबीआई का डर दिखाकर परेशान किया जा रहा है। कुछ महीनों बाद चुनाव होंगे, जनता इन्हें जवाब देगी। मुझे चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। आयोग सही निर्णय लेगा।

