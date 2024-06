Maharashtra Politics: 'जब हम साथ बैठेंगे तो फैसला हो जाएगा...', विधानसभा चुनाव पर शरद पवार के बयान पर कांग्रेस का आया रिएक्शन

राज्य में विधानसभा चुनावों को लेकर एनसीपी-एससीपी के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले (Congress on Sharad Pawar) का बयान सामने आया। कांग्रेस नेता ने कहा,

शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ही इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। उन्होंने इसी के साथ कहा कि वो इस चुनाव में कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे जैसा की उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने केवल गठबंधन के चलते कम सीटों पर चुनाव लड़ने पर समझौता किया।

#WATCH | On NCP-SCP statement over assembly polls in the state, Maharashtra Congress President Nana Patole says, "Leaders have to give such speeches to their party workers, if (Sharad) Pawar has made such a statement, there is nothing wrong in that...when we will have a meeting… pic.twitter.com/lM2q4zbkxM— ANI (@ANI) June 22, 2024