Maharashtra Politics: अजित पवार की एंट्री के बाद शिंदे गुट में नाराजगी? डिप्टी सीएम ने दिया जवाब

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार से नाराजगी की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। अजित पवार ने राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद इस पर टिप्पणी की। अजित पवार ने साफ कहा कि सरकार में कोई नाराजगी नहीं है।

अजित पवार ने अपने एक बयान में कहा, 'नाराजगी की कोई खबर नहीं है। मैंने और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साथ-साथ कैबिनेट में काम किया है। हमारे पास कैबिनेट के लिए अनुभव है। उनमें से अधिकांश उस कैबिनेट में मंत्री थे।' अजित पवार ने आगे कहा,

