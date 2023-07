Maharashtra Politics: अजित खेमे का पहला विकेट गिरा, शपथ ग्रहण में मौजूद सांसद अमोल कोल्हे फिर शरद पवार के साथ

Maharashtra Politics अजित पवार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सांसद अमोल कोल्हे ने अब मन बदलते हुए कहा कि वे शरद पवार का साथ कभी नहीं छोड़ सकते और कल जो हुआ वो काफी गलत था। सांसद अमोल ने बताया कि कल जो हुआ वो जनता के साथ दोखा था। उन्होंने बताया कि अजित उन्हें और अन्य नेताओं को बिना बताए शपथ ग्रहण समारोह में ले गए थे।

Maharashtra Politics अजित खेमे को झटका लगा।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Maharashtra Politics NCP से बागी हुए अजित पवार को 24 घंटे के अंदर ही बड़ा झटका लग गया है। बीते दिन उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सांसद अमोल कोल्हे ने अब मन बदल लिया है। अमोल ने कहा कि वे शरद पवार का साथ कभी नहीं छोड़ सकते और कल जो हुआ वो काफी गलत था। शिंदे सरकार में शामिल होने को बताया जनता से धोखा सांसद अमोल ने बताया कि कल जो हुआ वो जनता के साथ दोखा था। उन्होंने बताया कि अजित उन्हें और अन्य नेताओं को बिना बताए शपथ ग्रहण समारोह में ले गए थे। अमोल ने कहा कि वे शरद पवार के साथ हैं और इसको लेकर कल शरद पवार से भेंट करेंगे। शरद पवार बोले- मेरा अजित को आशीर्वाद नहीं दूसरी ओर शरद पवार ने भी कहा कि उनके भतीजे अजित पवार की बगावत को उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। पवार ने कहा कि यह कहना एक तुच्छ बात होगी। केवल कम बुद्धि वाले लोग ही ऐसा कह सकते हैं। शरद पवार ने कहा कि मैं राज्य के दौरे पर निकला हूं और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करूंगा। कुछ नेताओं ने जो किया है उससे उन्हें निराश नहीं होना चाहिए।

Edited By: Mahen Khanna