    'शिंदे गुट के कुछ मंत्री और 20 विधायक हमारे संपर्क में', उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता का दावा

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:35 PM (IST)

    उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता ने दावा किया है कि शिंदे गुट के कुछ मंत्री और 20 विधायक उनके संपर्क में हैं, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल है। शिंदे गुट ने इस दावे को निराधार बताया है। इस दावे के बाद राज्य की राजनीति में अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह दावा सच साबित होता है, तो राज्य सरकार पर संकट आ सकता है।

    उद्धव ठाकरे। (फाइल)

    राज्य ब्यूरो मुंबई, 19 नवंबर। मंगलवार को भाजपा नीत महायुति सरकार में शिवसेना के अधिकतर मंत्रियों के कैबिनेट बैठक का बहिष्कार करने के एक दिन बाद, शिवसेना (यूबीटी) प्रवक्ता आनंद दुबे ने बुधवार को दावा किया कि सत्तारूढ़ गुट के कुछ मंत्री और करीब 20 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं।

    आनंद दुबे ने कहा कि एक पुरानी कहावत है कि अगर आप बबूल का पेड़ बोते हैं, तो आप आम खाने की उम्मीद नहीं कर सकते। भाजपा ने हमारी सरकार गिराने के लिए एकनाथ शिंदे के साथ मिलीभगत की। उस विश्वासघात का असर कल की कैबिनेट बैठक में दिखाई दिया, जहां आधा दर्जन से अधिक मंत्री नाराजगी के कारण अनुपस्थित थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना गठबंधन के भीतर मतभेद बढ़ रहा है।

    भाजपा के पास डबल इंजन की सरकार है और उनके पास ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां हैं। इससे शिवसेना गुट कमजोर हुआ है। एक बड़ी दरार की आशंका है। हमारे सूत्रों के अनुसार, शिवसेना गुट के कुछ मंत्री और 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं। हालांकि, हम अभी कोई फैसला नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस बार उनकी वफादारी की जांच करना जरूरी है।

    आनंद दुबे के अनुसार नगर निगम चुनावों से पहले यह चौड़ी दरार स्पष्ट होती जा रही है। लोगों में यह संदेश जा रहा है कि जो दूसरों के साथ गलत करता है, उसे अंततः परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दुबे ने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे के विधायक चले भी जाते हैं, तब भी अजित पवार गठबंधन का हिस्सा हैं।

    अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच रिश्ते शिंदे और फडणवीस जितने कड़वे नहीं हैं। एकनाथ शिंदे की एकमात्र महत्वाकांक्षा फडणवीस को हटाकर मुख्यमंत्री बनने की है, लेकिन फडणवीस ऐसा कभी नहीं होने देंगे। यही कारण है कि शिंदे अक्सर अमित शाह से मिलने दिल्ली जाते हैं और अपना अलग मोर्चा बनाने की कोशिश करते हैं।

    मंगलवार को शिवसेना मंत्रियों के मंत्रिमंडल बहिष्कार के घटनाक्रम के बाद शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने भी सत्तारूढ़ गठबंधन की आलोचना करते हुए दावा किया था कि शिंदे सेना बैठक में इसलिए शामिल नहीं हुई क्योंकि वह चुनावों में सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा से नाराज़ थी और उसे डर था कि पार्टी उनके गुट को तोड़ने की कोशिश कर रही है।

    लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कैबिनेट बैठक का बहिष्कार करना महाराष्ट्र और उसके लोगों का अपमान है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठकें लोगों के मुद्दों को सुलझाने के लिए होती हैं, न कि छोटे-मोटे आंतरिक विवादों को निपटाने के लिए।