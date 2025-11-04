महाराष्ट्र में चुनाव आयोग आज दोपहर 4 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्थानीय निकाय चुनाव का हो सकता है एलान
महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा होने की संभावना है। लंबे समय से लंबित वार्ड संरचना और ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दों के कारण चुनाव अटके हुए थे। पहले चरण में 246 नगर पालिकाओं और 42 नगर पंचायतों के चुनाव होने की संभावना है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में लंबे वक्त से लंबित स्थानीय निकाय चुनावों की आज घोषणा की जा सकती है। राज्य चुनाव आयोग ने आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। चुनाव आयोग ने बताया है कि इस दौरान स्थानीय चुनाव के संबंध में चर्चा की जाएगी।
कयास लगाया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा करेंगे। जानकारी के मुताबिक, पहले फेज में नगरपालिका और नगर परिषद के चुनाव होने की संभावना है। इसके बाद ग्राम पंचायत और अन्य चुनाव कराए जाने का अनुमान है।
राज्य में स्थानीय निकाय और नगर पालिका चुनावों का रास्ता हाल ही में साफ हुआ है। वार्ड संरचना और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण जैसे कई वर्षों से लंबित मुद्दों के कारण चुनाव में बाधा आ रही थी। यानी अगर आज चुनाव आयोग इसका एलान करती है तो पहले चरण में 246 नगर पालिकाओं और 42 नगर पंचायतों के चुनावों की घोषणा हो जाएगी।
