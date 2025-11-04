महाराष्ट्र में चुनाव आयोग आज दोपहर 4 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्थानीय निकाय चुनाव का हो सकता है एलान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में लंबे वक्त से लंबित स्थानीय निकाय चुनावों की आज घोषणा की जा सकती है। राज्य चुनाव आयोग ने आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। चुनाव आयोग ने बताया है कि इस दौरान स्थानीय चुनाव के संबंध में चर्चा की जाएगी।

कयास लगाया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा करेंगे। जानकारी के मुताबिक, पहले फेज में नगरपालिका और नगर परिषद के चुनाव होने की संभावना है। इसके बाद ग्राम पंचायत और अन्य चुनाव कराए जाने का अनुमान है।