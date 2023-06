'UCC पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा' पीएम मोदी के बयान पर भड़का विपक्ष; ओवैसी-केसी त्यागी हुए हमलावर

नई दिल्ली, एएनआइ। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावी को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस राज्य की दो मुख्य पार्टियां भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। बाकी कई छेटों दल भी अपना जोर लगाने के लिए तैयार हैं।

इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उनके निशाने पर देश की विपक्षी पार्टियां रही। वहीं, उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को काफी नुकसान पहुंचाया है।

पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता (UCC) की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल समान नागरिक संहिता का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।

पीएम मोदी ने आगे कहा,"देश भी समान अधिकारों की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी लागू करने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा,मुस्लिम समुदाय के लोगों से संपर्क करते हुए उनके भ्रमको दूर करेगी।"

पीएम मोदी के यूसीसी वाले बयान पर विपक्षी दलों के राजनेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी । एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, केसी त्यागी से लेकर कई विपक्षी दलों के नेताओं ने पीएम मोदी और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है।

इस पोस्ट पर उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। अवौसी ने लिखा,"पीएम नरेंद्र मोदी ने तीन तलाक़, UCC और पसमंदा मुसलमानों पर कुछ टिप्पणी की है। लगता है मोदी जी ओबामा की नसीहत को ठीक से समझ नहीं पाए। मोदी जी ये बताइए कि क्या आप "हिन्दू अविभाजित परिवार" (HUF) को ख़त्म करेंगे? इसकी वजह से देश को हर साल ₹3064 करोड़ का नुकसान हो रहा है।

अवौसी ने आगे लिखा,एक तरफ़ आप पसमांदा मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, और दूसरी तरफ़ आपके प्यादे उनकी मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं, उनका रोज़गार छीन रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोज़र चला रहे हैं, उनकी लिंचिंग के ज़रिए हत्या कर रहे हैं, और उनके आरक्षण की मुख़ालिफ़त भी कर रहे हैं। आपकी सरकार ने ग़रीब मुसलमानों की स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी।"

बता दें कि पीएम मोदी ने पसमंदा मुसलमानों के लेकर कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमंदा मुसलमानों का शोषण किया है, लेकिन उनकी कभी चर्चा नहीं हुई। उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता।"

समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए जेडीयू नेता केसी त्यागी ने टिप्पणी भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा,"समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों और हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिए। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का कहना है कि सिर्फ बीजेपी ही वोट बैंक की राजनीति करती है।

पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता के बयान पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा,"जब कोई कानून बनता है तो वह सभी के लिए होता है और उन्हें उसका पालन करना होता है। फिर उस बिल पर चर्चा करने की क्या जरूरत है जो पहले ही पारित हो चुका है?

