भोपाल: भाजपा की छोटी टोली से ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर-चंबल अंचल नदारद

मध्य प्रदेश भाजपा संगठन में केंद्रीय नेतृत्व ने सरकार और संगठन के समन्वय के लिए एक टोली बनाई है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर-चंबल अंचल का प्रतिनिधित्व नहीं है जिससे राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं कि अंदरखाने कुछ गड़बड़ है। कैबिनेट बैठक में प्रद्युम्न सिंह तोमर का ग्वालियर की उपेक्षा पर सरकार को घेरना और मुख्यमंत्री का केपी यादव के साथ कार्यक्रम करना चौंकाने वाला है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश भाजपा संगठन में इन दिनों एक अलग ही रंग दिख रहा है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सरकार और संगठन के बीच समन्वय व निर्णय के लिए एक छोटी टोली गठित की है लेकिन इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित ग्वालियर-चंबल अंचल का प्रतिनिधित्व ही नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह भले ही सामान्य बात लगे लेकिन राजनीतिक संकेत कह रहे हैं कि अंदरखाने कुछ गड़बड़ है। इसके और कई कारण भी हैं। कैबिनेट बैठक में ज्योतिरादित्य समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का ग्वालियर की उपेक्षा के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लेना और शनिवार को अशोकनगर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव का गुना-शिवपुरी के पूर्व सांसद केपी यादव के साथ कार्यक्रम साझा करना चौंकाने वाला रहा।