केंद्रीय मंत्री और नागपुर से भाजपा सांसद नितिन गडकरी आज एनडीए की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा, "लोगों ने मुझ पर तीसरी बार भरोसा जताया है और मुझे तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है। मैं इसका इस्तेमाल देश के विकास के लिए करूंगा।"

