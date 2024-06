Lok Sabha Election 2024 Result: आइएनडीआइए सरकार बनाएगी या नहीं? राहुल गांधी ने दिया सीधा जवाब

संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस और आई.एन.डी.आई. गठबंधन ने सिर्फ एक राजनीतिक दल के लिए नहीं लड़ी। विपक्ष ने सरकार एजेंसियों के खिलाफ भी चुनाव लड़ी। इन संस्थानों को मोदी सरकार ने डराया और धमकाया है। ये चुनाव ईडी, सीबीआई के खिलाफ था। ये लड़ाई संविधान को बचाने की थी।

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi says, " We are going to have a meeting with our INDIA alliance partners tomorrow...we respect our alliance partners and we won't make statements to press without asking them" pic.twitter.com/9y1lQVRGSz— ANI (@ANI) June 4, 2024