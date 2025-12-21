'अपनी विफलाओं को छिपाने के लिए विपक्ष को...', पीएम मोदी के घुसपैठिए वाले बयान पर खरगे का पलटवार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अवैध धुसपैठियों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पीएम मोदी ने आज असम में कहा कि कांग्रेस राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त है और चाहती है कि अवैध बांग्लादेशी असम में बस जाएं। जवाब में मल्लिकर्जुन खरगे ने कहा कि यह सत्ताधारी पार्टी का एक बहाना है। वे अपनी अक्षमताओं के लिए विपक्ष को दोषी ठहराते हैं।
पीएम मोदी ने, असम के नामरूप में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, "कांग्रेस राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त है। वे अवैध बांग्लादेश प्रवासियों को असम के जंगलों और जमीनों में बसाना चाहते हैं। वे केवल अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है।"
कांग्रेस केवल सत्ता हथियाना चाहती है- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस मतदाता सूची में संशोधन का विरोध कर रही है क्योंकि वह केवल सत्ता हथियाना चाहती है। वह मेरे द्वारा किए जाने वाले हर अच्छे प्रयास का विरोध करते हैं। भाजपा सरकार हमेशा असमिया लोगों की पहचान, भूमि, गौरव और अस्तित्व की रक्षा के लिए काम करेगी।
जब वे फेल होते हैं, तो सारा दोष विपक्ष पर डाल देते हैं- खरगे
घुसपैठियों पर PM मोदी के बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "केंद्र में उनकी सरकार है, और असम में भी उनकी सरकार है, जिसे वे डबल-इंजन सरकार कहते हैं। अगर वे सुरक्षा देने में फेल हो जाते हैं, तो वे विपक्षी पार्टियों पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? क्या हम वहां राज कर रहे हैं? इसलिए, जब वे फेल होते हैं, तो सारा दोष विपक्ष पर डाल देते हैं, और मैं ऐसे बयान की निंदा करता हूं।
#WATCH | Kalaburagi, Karnataka: On PM Modi's statement on infiltrators, Congress national president Mallikarjun Kharge says, "His government is there in the centre, and in Assam, also his government is there, which they call a double-engine government. If they fail to provide… pic.twitter.com/LWx1SBmNzH— ANI (@ANI) December 21, 2025
खरगे ने कहा, "हम देश के हित में जो भी अच्छा होगा, वह करेंगे, लेकिन हम आतंकवादियों, घुसपैठियों या किसी और का समर्थन नहीं करेंगे। वह सिर्फ दोष दूसरों पर डाल रहे हैं क्योंकि वह उन्हें रोकने में फेल हो गए हैं।"
