'जब आप सांसद थे तो वायनाड का मुद्दा क्यों नहीं उठाया?' राहुल गांधी पर तेजस्वी सूर्या ने साधा निशाना

तेजस्वी सूर्या ने आगे कहा, साल 2020 में केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने वायनाड में भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों से 4000 परिवारों को स्थानांतरित करने की सलाह दी थी। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वायनाड का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी ने इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया।

VIDEO | "Every year hundreds of people are losing their lives; you are coming here, and shedding crocodile tears and you are unable to tack action back there. It has been 1,800 days since Rahul Gandhi became MP from Wayanad. Has he even once raised the issue of illegal… pic.twitter.com/pkTGxzYkhn