Kerala Local Body Election LIVE: कई सीटों पर खुला बीजेपी का खाता, लेफ्ट सबसे आगे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों (Kerala Local Body Election Results 2025 LIVE News Updates) की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दो चरणों में हुए मतदान के नतीजे आज सामने आएंगे। 11 और 13 नवंबर को 73.57 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया था। केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर निकाय चुनावों की नतीजे काफी अहम माने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर के गढ़ कही जाने वाली तिरुवनंतपुरम सीट पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं। निकाय चुनावों में जीत हासिल करने वाले पंचायत सदस्यों और नगर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 21 दिसंबर की सुबह 11 बजे होगा।

केरल में इस बार पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम समेत 1199 स्थानीय निकायों के 23,573 वार्डों पर मतदान हुए थे, जिनके नतीजे कुछ देर में साफ हो जाएंगे। स्थानीय निकाय चुनावों में तीन बड़ी पार्टियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट में बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA, कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF और लेफ्ट के नेतृत्व वाली LDF का नाम शामिल है।