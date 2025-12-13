Kerala Local Body Election LIVE: कई सीटों पर खुला बीजेपी का खाता, लेफ्ट सबसे आगे
Kerala Local Body Election Results 2025 LIVE News: केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इन चुनावों को राज्य की राजनीतिक दिशा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों (Kerala Local Body Election Results 2025 LIVE News Updates) की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दो चरणों में हुए मतदान के नतीजे आज सामने आएंगे। 11 और 13 नवंबर को 73.57 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया था। केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर निकाय चुनावों की नतीजे काफी अहम माने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर के गढ़ कही जाने वाली तिरुवनंतपुरम सीट पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं। निकाय चुनावों में जीत हासिल करने वाले पंचायत सदस्यों और नगर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 21 दिसंबर की सुबह 11 बजे होगा।
केरल में इस बार पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम समेत 1199 स्थानीय निकायों के 23,573 वार्डों पर मतदान हुए थे, जिनके नतीजे कुछ देर में साफ हो जाएंगे। स्थानीय निकाय चुनावों में तीन बड़ी पार्टियों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट में बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA, कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF और लेफ्ट के नेतृत्व वाली LDF का नाम शामिल है।
10:40 बजे तक के रुझान
कोच्चि में कांटे की टक्कर
Kerala Election Vote Counting LIVE: कोच्चि में LDF और UDF के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियां 32-32 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं, NDA 5 डिवीजनों में आगे चल रही है।
10:20 तक वार्डों पर जीत के आंकड़े
अब तक के रुझान
कासरगोड में UDF ने जीतीं 10 सीटें
कासरगोड में UDF ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं, 3 सीटों पर भी UDF आगे चल रही है। कासरगोड की 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है।
तिरुवनंतपुरम में फिर आगे निकली NDA
Kerala Election Vote Counting LIVE: शशि थरूर के संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में NDA ने फिर से बढ़त हासिल कर ली है। NDA 21 वार्डों में आगे चल रही है, जबकि LDF 16 और UDF 11 वार्डों में ही बढ़त बना सकी है।
त्रिशूर में UDF बहुमत की करीब
Kerala Election Poll Result 2025 Live: केरल के त्रिशूर में UDF बहुमत की तरफ बढ़ रहा है। 26 डिवीजनों में UDF ने बढ़त बना रखी है और 11 पर LDF आगे है। NDA भी 6 डिवीजनों में आगे चल रही है।
तिरुवनंतपुरम में UDF को मिली 1 सीट
कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF ने शशि थरूर के गढ़ कहे जाने वाले तिरुवनंतपुरम में जीत का खाता खोल लिया है। मुत्तादा वार्ड की सीट पर UDF की जीत हुई है। UDF उम्मीदवार वैष्णा सुरेश ने यहां जीत का परचम लहराया है।
त्रिपुनीतरा में NDA की जीत
त्रिपुनीतरा नगरपालिका में 7 वार्डों पर NDA ने शानदार मतों से जीत हासिल की है। LDF चार वार्डों पर जीती है और UDF के हिस्से में 2 वार्ड आए हैं।
कून्नूर में LDF की जीत
Kerala local body Election Result: कून्नूर जिले की अंथोर नगरपालिका में LDF ने 11 वार्डों पर जीत हासिल कर ली है। 2 अन्य वार्डों पर LDF आगे चल रही है। वहीं, 5 वार्डों में LDF की निर्विरोध जीत हुई है।
तिरुवनंतपुरम में LDF को मिली बढ़त
Kerala Election Vote Counting LIVE: लेफ्ट के नेतृत्व वाली LDF ने तिरुवनंतपुरम सीट पर NDA को पीछे छोड़ कर बढ़त हासिल कर ली है। LDF 18 और NDA 16 वार्डों में आगे है।
कोझिकोड में बीजेपी जीती
Kerala local body Election Result: कोझिकोड के पोट्टम्मल वार्ड में बीजेपी उम्मीदवार टी.रिनिश की जीत हुई है।
कोझिकोड़ में UDF की बढ़त
कोझिकोड़ निकाय चुनाव में UDF 11 सीटों पर आगे चल रही है। LDF 9 और NDA 5 सीटों पर आगे हैं। इसके अलावा 1 सीट पर स्वतंत्र उम्मीदवार आगे है।
कोल्लम में NDA की जीत
कोल्लम के शक्तिकुलंगरा डिविजन में NDA ने जीत का परचम लहराया है।
शोरानूर में NDA बनाम LDF
पलक्कड़ जिले की शोरानूर नगरपालिका की सीट पर NDA और LDF के बीच तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अभी तक NDA ने 10 और LDF ने 9 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा UDF के हिस्से में 4 सीटें आईं हैं।
तिरुवनंतपुरम में NDA आगे
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की संसदीय सीट तिरुवनंतपुरम के निकाय चुनाव दिलचस्प मोड़ ले रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA यहां आगे चल रही है।
2 सीटों पर विजेता घोषित
केरल निकाय चुनाव में बढ़त बनाते हुए NDA और UDF ने त्रिशूर की 1-1 सीटों पर जीत हासिल कर ली है।