kausar Jahan on Owaisi: 'मुसलमानों का डरा रहे ओवैसी', Waqf Bill का विरोध करने वालों को कौसर जहां ने दिया जवाब

कौसर जहां ने आगे कहा, मुझे आश्चर्य है कि वह खुद जेपीसी में इस समिति के सदस्य हैं और इस तरह की टिप्पणी करते हैं। यह उन्हें शोभा नहीं देता, उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है। क्या मैं दोहरा रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है और मैं दोहरा रहा हूं कि वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के हित में है, यह पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है। महिलाओं सहित सभी की भागीदारी की बात की गई है।"

Chairperson of Delhi State Haj Committee & BJP leader, Kausar Jahan says, "Muslims being intimidated and harassed- this is how Owaisi's politics is sustained...I am surprised that he himself is a member of this committee in JPCC and he makes such comments. It does not…