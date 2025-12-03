Language
    खत्म नहीं हो रहा कर्नाटक का सियासी नाटक: पहले सिद्दरमैया से चाय पर चर्चा, अब डीके शिवकुमार पहुंचे दिल्ली

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 05:13 PM (IST)

    कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी नाटक जारी है। पहले सिद्दरमैया ने दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात की, जिसके बाद डीके शिवकुमार भी दिल्ली पहुंचे ...और पढ़ें

    कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क ,नई दिल्ली। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार राज्य में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर चल रहे विवाद के बीच आज दिल्ली जा रहे हैं। खबरें ऐसी भी थीं कि शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें मुद्दे को सुलझाने के लिए दिल्ली बुलाया है। हालांकि शिवकुमार का कहना है कि वह पर्सनल विजिट पर दिल्ली जा रहे हैं।

    डीके शिवकुमार ने कहा NDTV के रिपोर्टर से कहा कि मेरे दोस्त, जो एक ब्यूरोक्रेट है, उनके बच्चों की शादी है। और 14 तारीख को हमारी एक रैली है। हम अपनी पार्टी के सभी नेताओं और कैडर के लिए रहने की व्यवस्था करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे कुछ इंतजाम करने हैं और अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को कुछ ऑथराइजेशन देना है। यह पक्का करने के लिए कि वे आराम से रहें क्योंकि उन्हें ट्रेन से जाना है।

    कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर पोस्ट पर 'कलह'

    बीते कई दिनों से कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर पोस्ट के झगड़े में सिद्दरमैया से समर्थकों का कहना है कि उनके पास सारे पत्ते हैं, उन्हें पार्टी के करीब 110 विधायकों का सपोर्ट है।

    वहीं शिवकुमार के सपोर्टर्स का कहना है कि जब सरकार बनी थी, तो शिवकुमार, जो टॉप पोस्ट की रेस में थे, उनसे एक रोटेशनल सिस्टम का वादा किया गया था जिसके तहत वह सरकार के दूसरे आधे समय के लिए टॉप पोस्ट संभालेंगे। लेकिन सिद्दरमैया टालमटोल कर रहे हैं, उनका कहना है कि अब टॉप पर बदलाव से गवर्नेंस की रफ्तार रुक जाएगी।

    ब्रेकफास्ट मीटिंग्स से भी नहीं निकला हल

    चार दिनों के अंदर दोनों नेताओं के बीच दो ब्रेकफास्ट मीटिंग्स से भी रुकावट हल नहीं हुई है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने अब तक चुप्पी साध रखी है। पार्टी चीफ मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इसे राहुल गांधी और दूसरे टॉप लीडर्स सुलझा लेंगे।

    सूत्रों ने बताया था कि खरगे, राहुल गांधी से 8 दिसंबर को मिलेंगे। इससे पहले सीनियर कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल के साथ मीटिंग होगी।

    हम शीर्ष नेतृत्व के फैसले को मानेंगे- सिद्दरमैया

    सिद्दरमैया ने कहा है कि वह केंद्रीय नेताओं के फैसले को मानेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है, "हम दोनों पार्टी, खासकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा लिए गए फैसले को मानेंगे।"

