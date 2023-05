नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक के बेल्लारी में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने यहां भी कांग्रेस को बजरंग दल के मुद्दे पर आड़े हाथ लिया। इसके अलावा पीएम ने फिल्म 'The Kerala Story' का भी जिक्र किया।

पीएम ने कहा कि फिल्म 'द केरल स्टोरी' इन दिनों चर्चा में है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म उस राज्य में आतंकी साजिशों का खुलासा करती है। मेहनती, प्रतिभाशाली और बौद्धिक लोगों की खूबसूरत भूमि के लिए जाने जाने वाले राज्य केरल में कैसे आतंकवादी साजिशों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस फिल्म से पता चलता है।

