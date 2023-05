Karnataka Polls: CM बोम्मई ने वोटिंग से पहले की पूजा-अर्चना, येदियुरप्पा ने राघवेंद्र स्वामी मठ में टेका माथा

शिवमोग्गा (कर्नाटक), एजेंसी। Karnataka Election 2023: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने बुधवार को शिवमोग्गा में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। पूर्व सीएम ने कहा- मैं कर्नाटक के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे जल्द से जल्द मतदान करें। मुझे यकीन है कि वे भाजपा को वोट देने वाले हैं। विजयेंद्र को 40 हजार से ज्यादा वोट मिलने वाले हैं और भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी।

साथ ही पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने दावा किया कि मुझे 100 प्रतिशत यकीन है कि जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी और 75-80 प्रतिशत से अधिक जनता भाजपा का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 130-135 सीटों पर BJP की जीत होगी।

#WATCH | "I request all people to cast their votes as early as possible. I am 100% sure they will vote in favour of the BJP. More than 75-80% will support BJP. We will win 130-135 seats," says Former Karnataka CM and senior BJP leader BS Yediyurappa#KarnatakaElections pic.twitter.com/PckMSr7jLC