Karnataka Politics: दिल्ली नहीं जाएंगे डीके शिवकुमार, बोले- मैंने अपना काम पूरा किया अब पार्टी आलाकमान की बारी

बेंगलुरु, एजेंसी। Karnataka Politics कर्नाटक में सत्ता पाने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए सीएम का फैसला करना काफी चुनौती भरा बनता जा रहा है। पार्टी ने इसको लेकर पर्यवेक्षक भी बना दिए हैं जो आज दिल्ली में आलाकमान को रिपोर्ट सौपेंगे।

वहीं, आज राजधानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun kharge) से मिलने सिद्धारमैया और कई बड़े नेता आने वाले हैं। दूसरी ओर कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार (DK Shivkumar) के भी दिल्ली पहुंचने की चर्चा थी जिसे उन्होंने अब नकार दिया है।

डीके शिवकुमार ने कहा कि हमने एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया है और हम इसे पार्टी आलाकमान पर छोड़ रहे हैं कि वो क्या निर्णय लेते हैं। शिवकुमार ने कहा कि मैंने दिल्ली जाने का फैसला नहीं किया है, मुझे जो भी काम करना था मैंने किया, अब सीएम का फैसला आलाकमान करेगा।

"We have passed a one-line resolution. We will leave it to the party high command. I have not decided to go to Delhi. I have done whatever job I have to do": KPCC chief DK Shivakumar on the decision on Karnataka CM#Karnataka pic.twitter.com/hGDDNvgQUg