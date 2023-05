Video: डीके शिवकुमार ने BJP नेता एसएम कृष्णा के छुए पैर, डिप्टी सीएम बनने के बाद लिया आशीर्वाद

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एसएम कृष्णा से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने एसएम कृष्णा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।

#WATCH | Karnataka Deputy CM DK Shivakumar meets BJP leader-former Union Minister and his relative, SM Krishna in Bengaluru.

बता दें कि डीके शिवकुमार की बेटी की शादी एसएम कृष्णा के पोते से साल 2021 में हुई थी। इसके अलावा कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में राज्य विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से भी मुलाकात की।

#WATCH | Karnataka Dy CM DK Shivakumar meets former CM Basavaraj Bommai at the State Assembly in Bengaluru pic.twitter.com/0cpT82X423— ANI (@ANI) May 22, 2023